برشلونة يفكر في تخفيض مطالب بيع نجمه للتخلص منه





كشفت تقارير صحفية إن برشلونة مستعد للتوصل إلى حل وسط مع أي أندية لديها مصلحة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





على الرغم من أنه عاد بعدد كبير من الأهداف وصناعة في كامب نو وأثناء فترة الإعارة مع بايرن ميونيخ ، لا يرغب أي من الناديين في ضم البرازيلي الدولي في فريقهم الموسم المقبل.





على الرغم من أنه من المعروف أن هناك معجبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ، يبقى أن نرى ما إذا كان أي فريق على استعداد لتلبية أجور كوتينيو بالكامل ، بالإضافة إلى رسوم قرض تبلغ 10 مليون جنيه استرليني.





ووفقًا لصحيفة The Telegraph ، قد يكون مسؤولو برشلونة مستعدين الآن لدفع جزء من دخل كوتينيو البالغ من العمر 28 عامًا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.





في حين أن برشلونة قادة الدوري الأسباني حريصون على تقليل نفقاتهم قدر الإمكان ، إلا أنهم حريصون على التوصل إلى اتفاق قبل 30 يونيو.







