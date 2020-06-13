ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى





دخل نادي ألميريا الإسباني في المنافسة مع ناديي الأهلي والزمالك للحصول على خدمات نبيل عماد "دونجا" نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأظهر نادي ألميريا بقيادة مدربه الكبير جوتي، رغبة في التعاقد مع "دونجا" نجم وسط نادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط الفريق الإسباني خلال الموسم المقبل.





وأصبح دونجا قريب بشكل كبير جدا من الانضمام إلى ألميريا في الفترة المقبلة بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة جدًا، خاصة وأن اللاعب يفضل الاحتراف الأوروبي.





وكان هناك خلاف بين الناديين بسبب المقابل المادي الضخم الذي يطلبه نادي بيراميدز ولكنهما اقتربا من الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف ومن المحتمل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الأيام القادمة.





يذكر أن النادي الأهلي ونادي الزمالك كان يتنافسان منذ فترة على ضم نبيل دونجا في نهاية الموسم الجاري بعد المستوى المميز الذي ظهر به.



