قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

بنفس السيناريو الذي بدأ به ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مدينة ووهان بالصين البؤرة الأساسية لتفشي المرض في الموجة الأولى، وكان سبب انتشار الفيروس سوق الحيوانات البرية، ظهر سوق ثاني لبيع الجملة ولكن في العاصمة بكين، وظهور عشرات من حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد 19".

وتستعرض بوابة "الفجر"، التفاصيل في السطور التالية:

سوق جملة في العاصمة بكين:

بحسب ما نشرته " رويترز" أعلنت العاصمة بكين اليوم السبت حالة طوارىء بعد وجود عدد من الحالات المصابة بكوفيد 19 وتم اكتشاف تواجدها في محيط سوق الجملة الرئيسي، مما نتج عنه حالة من إثارة الخوف والفزع لأن هذا بدوره سيؤدي إلى انتشار وتفشي الموجة الثانية والجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد.

حالة طوارئ في زمن الحرب في سوق "شينفادي" للجملة في منطقة فنغتاي جنوب غرب الصين:

ومن جانبه صرح تشو جونوي المسؤول عن منطقة فنغتاي والتي تقع في جنوب غرب الصين أن المنطقة تعيش على حد قوله: "حالة طوارىء في زمن الحرب"، موضحًا أنه بعد إجراء فحوصات كورونا وعمل مسحات كورونا لـ45 شخص من إجمالي 517 شخص يتواجدوا في سوق شينفادي للبيع بالجملة في المنطقة.

جاءت نتائج الفحوصات المعملية لهؤلاء إيجابية بـ"كوفيد 19" ولكن بالرغم من إيجابية نتائج فيروس كورونا المستجد لديهم اتضح أن جميعهم بدون أعراض أي لم تظهر عليهم أي أعراض "كوفيد 19"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ظهور إصابة مؤكدة بكورونا في سوق زراعي في منطقة هايديان شمال غرب فنغتاي وإغلاق 11 حي بالقرب من السوق:

كما صرح تشو وجود حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19" في سوق زراعي في منطقة هايديان بشمال غرب المدينة وأيضًا دون أعراض أي لم تظهر عليه أعراض "كوفيد 19" وتم اتخاذ إجراء احترازي للحد من تفشي كورونا من قبل منطقة فنغتاي وهو إغلاق 11 حي مقتربين من السوق بحسب تقرير وكالة "رويترز "

تعليق الأحداث الرياضية والسياحية بين المحافظات في بكين:

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز" من جانبه صرح متحدث باسم المدينة من خلال مؤتمر صحفي أن حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19 في العاصمة بكين والتي تم تسجيلها الأمس الجمعة اتضحت زيارتهم لسوق بيع الجملة شينفادي وترتب على ذلك أنه ابتداءً من اليوم السبت سيتم تعليق كل الأحداث الرياضية والسياحية بين المحافظات.

إغلاق سوق شينفادي في فنغتاي في العاصمة بكين صباح اليوم السبت:

اتخذت السلطات في العاصمة بكين إجراءًا احترازيا، وأغلقت صباح اليوم السبت في الساعة الثالثة سوق شينفادي بعد ظهور حالتين إصابة لرجلين زارا مؤخرًا مركز أبحاث اللحوم اللذان يعملان فيه وكان غير واضح وقتها ما سبب إصابتهم وكيفية إصابتهم.

وصرح بانج شينغهوهو المسؤول في مركز بكين لمكافحة الأمراض أنه مبدئيا اعتبرنا سبب إصابة هذه الحالات بكوفيد 19 إما عن طريق لمسها لأشياء ملوثة في السوق أو عن طريق الاختلاط بالأشخاص المصابين بكوفيد 19.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بكين يوث ديلي" أنه توجد حالة من الهلع والفزع والخوف من انتشار موجة جديدة وثانية من كوفيد 19 وأزالت الأسواق الكبيرة في بكين أسماك السلمون من الرفوف بعد وجود عدوى بكوفيد 19 من ألواح التقطيع التي تُستعمل في تقطيع أسماك السلمون المستوردة في السوق.

أكثر من 10 آلاف شخص في سوق شينفادي يتم إخضاعهم لفحوصات كوررونا:

كما صرحت السلطات في العاصمة بكين أنه يخضع أكثر من 10 آلاف شخص في سوق شينفادي لفحوصات كوفيد 19 وصرحت السلطات أنها أرجأت بعض الخطط في إعادة فتح المدارس يوم الاثنين للطلاب في الصف الأول والثاني والثالث بعد أن ظهرت هذه الإصابات الجديدة.