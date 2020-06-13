محمد لطفي يستعيد ذكريات طفولته.. "صورة"

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استرجع الفنان محمد لطفي ذكرياته أثناء الطفولة وفترة الشباب، وذلك من خلال نشر صورة مجمعة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر "لطفي" بالصورة في فترات شبابه وطفولته وعلق على الصورة قائلًا:" زمان انا صغير كنت بحلم ابق كبير".



كما نشر الفنان محمد لطفي صورة يسترجع بها ذكرياته وقت انضمامه للمنتخب العسكرى للملاكمة عام ٨٦، وهى الصورة التى جمعته بلاعبي المنتخب العسكرى للملاكمة والمدير الفنى، وعلق عليها: منتخب مصر للملاكمة عام ١٩٨٦عميد توفيق مظهر مصطفي القليني جلال الجندى محمد لطفي.



وشارك الفنان محمد لطفى في مارثون دراما رمضان الماضى من خلال شخصية "المحروقى" بمسلسل النهاية، وهي الشخصية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور ومشاهدي المسلسل، خاصة أنها استلزمت تحضيرًا كبيرًا ظهر علي اللوك الخاص بها أثناء عرض المسلسل.

