الإمارات وكندا تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
وكالات
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين، خلال اتصال مرئي، العلاقات الثنائية بين الإمارات وكندا، وأهمية تعزيز ودفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والبنية التحتية والمرأة والشباب والطاقة.

وتطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين الصديقين للسيطرة على تداعياته، وأكدا أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين من أجل احتواء تداعيات الجائحة، وأشادا بالجهود المشتركة من الجهات المعنية والبعثات الدبلوماسية في الإمارات وكندا خلال إتمام عملية إجلاء رعايا البلدين خلال الفترة الماضية جراء كورونا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الكندي ضرورة تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتعزية لفرانسوا فيليب شامباين في ضحايا كورونا، معرباً عن تمنياته للشعب الكندي الصديق السلامة والازدهار والرخاء.

كما أكد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات وكندا والحرص المستمر على دعم وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

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