هاني شاكر يواجه الكورونا في أغنية "هتعدي".. وطرحها خلال أيام

السبت 13/يونيو/2020 - 06:04 م
هاني شاكر
هاني شاكر
يارا أحمد


انتهي أمير الغناء العربي هاني شاكر، من تسجيل أغنيته الجديد بعنوان "هتعدي" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ويهدف من خلالها بث حالة من الأمل والتفاؤل في زمن الكورونا.

والأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، وماستر أمير محروس، وتم التسجيل داخل أستوديوهات NRP Recording Studios، وسيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".

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