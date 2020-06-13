أنغام ضيفة "تخاريف" مع وفاء الكيلاني على MBC مصر.. الليلة

عن القوة والضعف في شخصيتها، وعن قيود السجن وعالم الحرية وأمور حياتية أخرى، تغوض وفاء الكيلاني مع ضيفتها النجمة أنغام في حوار يدور بين الواقع والافتراض ضمن برنامج "تخاريف" "الليلة" على MBC مصر.

تؤكد الفنانة أنغام على أن أكثر ما يزعجها في حياتها هو التطفل على خصوصياتها، لافتة إلى أنها كثيراً ما عانت تدخل البعض في حياتها. وتشير إلى الأزمة النفسية التي مرّت بها، فتسألها وفاء إذا ما كانت قد فكرت في الانتحار في يوم من الأيام، وعن مدى قوتها وصلابتها في مواجهة ظروف حياتها الصعبة سابقاً.

وإذا كان الانطباع الذي تتركه أنغام الفنانة عند جمهورها هو أنها رومانسية وخيالية، فما هو الوجه الآخر الذي ستظهره في الحلقة؟ من جانبها توضح أنغام أن الاشاعات بالنسبة إليها هي مجرد كلام تتجاهله ولا تتفاعل معه، وتحاول ألاّ تعطيه قيمة أو أهمية.

وعن علاقتها ببقية الفنانين، تبعث أنغام برسائل إلى كل من عمرو دياب وشيرين وأصالة، فماذا تقول لهم؟ من جهة أخرى، تسمي أنغام نقطة الضعف التي لا يمكنها التغلب عليها، كما تحاول تبرير تهمة الغرور التي يتهمها بها البعض، مؤكدة أن ثقتها بنفسها لم تتحوّل يوماً إلى غرور.

وفي الجانب الإفتراضي، تتحدث أنغام عن المغامرات التي ستخوضها عند وضعها "طاقية الإخفاء"، مؤكدة أنها ستتحوّل إلى سارقة للحظات، ثم تسمي النجوم والمشاهير والأصدقاء الذين ستقلّهم معها في "ميكروباص حياتها"، فما هي النصيحة التي ستسديها لفنانٍ تعتبره من أروع الأصوات؟ وتتحدث أنغام عن جوانب عائلية، فكيف تصف علاقتها الحالية بوالدها الفنان محمد علي سليمان؟ وكيف تقوم بدورها كأم وصديقة لولديها عمر وعبد الرحمن؟

تُعرض هذه الحلقة من برنامج "تخاريف" على MBC مصر، السبت 13 يونيو 2020 الساعة 8:00 مساءً، وتُعاد الساعة 1:30 بعد منصف الليل.