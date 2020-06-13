"نأمل مزيدا من الانضباط المهني".. الكنيسة ترد على "الوطنية للصحافة" بعد أزمة "روز اليوسف"





ونص البيان على الآتى:





"تشكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة السيد كرم جبر، للخطوات الحازمة والسريعة التي اتخذتها، تعاملًا مع المعالجة الصحفية غير المنضبطة المنشورة في مجلة روز اليوسف ( عدد السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٠ )، مع تحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، وتغيير غلاف العدد الذي يحمل الإساءة".



"وتأمل الكنيسة في المستقبل مزيدًا من الانتباه والانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية حفاظًا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعًا التضامن والتآخي والدفاع المخلص عنها".



وأختتم البيان: وتصلي الكنيسة من أجل مصر وأمنها وسلامها وخروجها من كل المصاعب والمخاطر التي تحيط بها.



كانت الكنيسة قد أصدرت أمس بيانا رسميا بتوجيهات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذى استنكرت فيه الكنيسة غلاف أحدى المجلات القومية والذى جمع صورة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد، وسكرتير المجمع المقدس السابق مع محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين تحت عنوان الجهل المقدس ! وذلك يرجع لرأي الأنبا رافائيل وتدوينة أعقبت تصريحات البابا تضمنت نص الصلاة التي يصليها الكاهن من أجل "الماستير" ملعقة التناول ومن ثم اعتبر الأقباط التدوينة مناوئة لتصريحات البابا تواضروس بشأن إمكانية تعديل الطقس فى ظل تفشى كورونا.



وبعد ساعات قليلة من انتشار الغلاف على السوشيال ميديا أصدرت الكنيسة بيانًا رسميًا بتعليمات من البابا تواضروس تستنكر فيه "تطاول" مجلة قومية على الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، سكرتير المجمع المقدس السابق.









وقال البيان: "بناءً على توجيهات قداسة البابا تواضروس تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن".



وأضاف، أن هذا "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة، وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك"،واختتمت بيانها قائلة: "حفظ الله مصر من كل سوء".



- رد سريع من الهيئة الوطنية للصحافة بعد ساعات من نشر بيان الكنيسة:



وبعد ما أثير من جدل قررت الهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.



وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظًا على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل، شكرت فيه الهيئة الوطنية للصحافة بعد تغيير غلاف العدد الذي أثار أزمة منذ أمس، بعد الإساءة لنيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.