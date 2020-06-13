أسعار اللحوم تستقر بالأسواق اليوم والتموين تواصل ضخ كميات إضافية

السبت 13/يونيو/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر

سجلت أسعار للحوم البلدي والمستوردة استقرار في الأسواق، بالتزامن مع ما تقوم به وزارة التموين بضخ كميات اضافية من اللحوم خاصة المستوردة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها.



وأوضحت شعبة القصابين ، أن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت  بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 135جنيها ،السجق 110-125 جنيها، و بينما بلغت  اسعار البفتيك والاستيك بين 120- 150جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-140 جنيها.


 كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 130 وحتى 160جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.

 


وتشهد اسعار اللحوم استقرا كبيرا بالأسواق خلال الفترة الحالية وسط توقعات بنخفاض سعرها، مع قيام الدولة بالأهتمام بتحيقح الأمن الغذائي للمواطنيين.

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