خاص.. الفجر الرياضي يكشف تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

السبت 13/يونيو/2020 - 05:59 م
كارتيرون
كارتيرون
أحمد السيد

 

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، لمدة موسم آخر بعد نجاح الأخير في مهمته بقيادة الفريق لمنصات التتويج وحصد البطولات.

 

وعلم "الفجر الرياضي" بأن مجلس إدارة نادي قام بتجديد تعاقد كارتيرون مقابل ٩٥ ألف دولار في الشهر، حيث سيبدأ عقده الجديد اعتباراً من أول يوليو المقبل.

 

وشهد العقد بعض البنود التي وضعها أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، مثل منح المدرب مكافأة ضخمة في حالة التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى تخفيض راتب المدرب في حالة استمرار توقف النشاط الرياضي لمدة طويلة.

 

وقد نجح الفرنسي باتريس كارتيرون في تحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، بالإضافة إلى صعود الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقد كارتيرون تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك بوابة الفجر الفجر الرياضي الزمالك وكارتيرون

أخبار تهمك

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول تحرك من الإسماعيلي لضم نجمي الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد.. اللحظات الأخيرة في حياة المواطن السوداني قبل وفاته بـ"المطرية التعليمي" (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. الفجر الرياضي يكشف تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان صادم من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إقالة مدرب الأهلي السابق من تدريب الرجاء المغربي

بالأرقام.. الفرنسي "كارتيرون" يتفوق على الزمالك ويتعادل مع الأهلي (تقرير)

باتريس كارتيرون يحلم بالبطولة الأولى فى مصر مع الزمالك.. ماذا قدم مع الأهلى ووادي دجلة

الزمالك يغري كارتيرون من أجل تجديد التعاقد

الزمالك يكشف حقيقة تجديد عقد كارتيرون

تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

03:44 م

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم