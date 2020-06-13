"تساهم في شفاء مصابي كورونا".. "الصحة" تعلن عن إطلاق آلية جديدة للتبرع بالدم

السبت 13/يونيو/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
منى صموئيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن استقبال ٨٧ ألفًا و٣٩١ طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم، وذلك بعد ٢٤ ساعة من تفعيل حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم بالتعاون بين الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية استقبلت أيضًا ١٨٢٧ مكالمة للاستفسارات عن التبرع بالدم منذ تفعيل الحملة، مشيرًا إلى أن تلك الحملة سوف تساهم أيضًا في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.


وأضاف أنه تم تفعيل الخط الساخن ١٥٣٦٦ لتلقي استفسارات المواطنين عن التبرع بالدم وبلازما الدم داخل القاهرة، موضحًا أنه سيتم تفعيله في باقي محافظات الجمهورية تباعًا خلال الأيام القادمة.


ولفت إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم ٥ أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.


كما لفت إلى أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الحملة بالتعاون مع (فيسبوك) تعد خطوة هامة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالة زايد مصابى كورونا شفاء كورونا التبرع ببلازما الدم اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شاهد.. اللحظات الأخيرة في حياة المواطن السوداني قبل وفاته بـ"المطرية التعليمي" (فيديو)

منذ ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

أول تحرك من الإسماعيلي لضم نجمي الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان صادم من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"أسوان" تبدأ علاج مصابي كورونا بـ"بلازما المتعافين" (صور)

بعد دعوة "الصحة" لتبرع المتعافين.. كل ما تريد معرفته عن البلازما لعلاج كورونا

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

بعد شفاء المصابين.. شروط تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

05:57 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

03:44 م

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم