ناهد رشدي تستعيد زكريات مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" وتروي موقف مضحك في "فرح سنية"

استعادت الفنانة الكبيرة ناهد رشدي زكريات وكواليس شخصية "سنية" التي قامت بتجسدها في المسلسل الدرامي "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وروت موقفًا مضحكًا .

وقالت ناهد رشدي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "محدش كان يتوقع النجاح الباهر للمسلسل، وأنه يحقق هذا النجاح على الرغم من مرور 24 سنة على أول عرض له".





وعن مشهد "فرح سنية" الذي يتصدر التريند دائمًا، قالت ناهد رشدي : "كنت هموت وأضحك أثناء تصوير الفرح وطلب مننا المخرج بأن نتعامل بشكل طبيعي مش تمثيل".



