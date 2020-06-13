فايلر يُطالب إدارة الأهلي بإعادة عمار حمدي

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات نجم الفريق المعار، وعدم تجديد إعارته بالموسم الجديد.





وأبدى فايلر إعجابه بمستوى عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى طلائع الجيش لنهاية الموسم الحالي ورغبته في استعادته مرة أخرى.





وكان فايلر، عقد جلسة مع جهازه المعاون مؤخرًا، وأثنى على أداء اللاعب المعار، بعد أن شاهد عدد من فيديوهاته مع والمنتخب الأوليمبي، وطلائع الجيش بالموسم الجاري.

.

من ناحية أخرى رحب اللاعب بمفاوضات نادي الاتحاد السكندري، للعودة إلى صفوفه مرة أخرى بالانتقالات الصيفية المقبلة.





وتلقى عمار حمدي في الآونة الأخيرة مفاوضات من ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري إلا أن اللاعب رحب بالاتحاد ورفض الانتقال إلى نادي بيراميدز وذلك بسبب شبح دكة البدلاء.





ويرفض عمار حمدي الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز لنفس سببب رفضه التواجد في صفوف القلعة الحمراء، وهو التجميد على دكة البدلاء، وهو ما يقلص فرص انضمامه إلى المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو.



