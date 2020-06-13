نجم يوفنتوس مطلوب في مانشستر يونايتد

السبت 13/يونيو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الويلزي آرون رامزي نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن يوفنتوس يرغب في التخلص من النجم الويلزي لأنه يحصل على راتب كبير والذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن رامزي البالغ من العمر 29 عامًا انضم إلى يوفنتوس في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع آرسنال الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رامزي شارك مع فريق السيدة العجوز في 24 مباراة وتمكن من تسجيل أربعة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة ولكن مع وجود عدة بدائل بالنسبة لإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس فإن فكرة التخلي عن النجم الويلزي واردة بشكل كبير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مانشستر يونايتد رامزي

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

نبيه الوحش يكشف لـ «الفجر الرياضي» عن العقوبات التي تنتظر قناتي الزمالك والأهلي.. والحل الأفضل للأزمة بين الناديين

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صحيفة مغربية تفجر مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب فايلر على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول تحرك من الإسماعيلي لضم نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل.. بيان صادم من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعتين

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل عقد نجم أرسنال مع يوفنتوس

يوفنتوس يقطع الطريق على ريال مدريد ومانشستر يونايتد

تفاصيل خطف صفقة برشلونة من قبل يوفنتوس

أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. الريال في مأزق بسبب ملف الراحلين وتعقد الصفقة الكبري ونجم الملكي لن يرحل

مفاجأة.. ديبالا يحسم مستقبله مع يوفنتوس

أهم أخبار ريال مدريد اليوم: 180 مليون يورو لضم صفقة القرن.. ناصر الخليفي يصدم الريال.. النار تشتعل بين راموس وفلورنتينو بيريز

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

03:44 م

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

أول تحرك من الإسماعيلي لضم نجمي الأهلي

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم