نجم يوفنتوس مطلوب في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الويلزي آرون رامزي نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن يوفنتوس يرغب في التخلص من النجم الويلزي لأنه يحصل على راتب كبير والذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن رامزي البالغ من العمر 29 عامًا انضم إلى يوفنتوس في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع آرسنال الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رامزي شارك مع فريق السيدة العجوز في 24 مباراة وتمكن من تسجيل أربعة أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة ولكن مع وجود عدة بدائل بالنسبة لإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس فإن فكرة التخلي عن النجم الويلزي واردة بشكل كبير.



