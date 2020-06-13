الوحدة الإماراتي يخطط لخطف مدرب الظفرة

السبت 13/يونيو/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
وكالات

 

يخطط مسئولو فريق الوحدة الإماراتي للتعاقد مع الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق الظفرة الإماراتي لكرة القدم .

 

وضعت إدارة الوحدة المدرب الصربي ضمن قائمة المرشحين لقيادة فريق الوحدة في الموسم المقبل ليكون الأبرز في "سوق انتقالات المدربين"، خاصة أنه مرشح بقوة لقيادة المنتخب الإماراتي، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها.

 

وأوضحت الصحيفة أن رازوفيتش قدم أوراق نجوميته مع الظفرة بقيادته للفريق إلى نهائي الكأس في الموسمين الماضي والحالي، وأشارت إلى أنه يمتاز بالواقعية وإجادة توظيف اللاعبين وقدرته على اختيار التشكيلة وطريقة اللعب وإدارة المباريات، ولن يكون الشرط الجزائي عائقا كبيرا أمام الوحدة "العنابي".

 

ويمثل رازوفيتش خيارا مناسبا لفريق الوحدة حال خروجه من سباق تدريب المنتخب الإماراتي وتوصله لاتفاق مع الوحدة ، بجانب دفع الأخير للشرط الجزائي الذي يتضمنه عقده مع الظفرة، والذي يمتد إلى صيف 2022، لاعتبارات عدة أهمها معرفته الكاملة بدوري الخليج العربي وأيضا فريق الوحدة بحكم مواجهته له على مدار موسمين، فضلا عن كفاءته التدريبية.

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