مصر تستعد لستيراد كميات كبيرة من زيت الطعام

السبت 13/يونيو/2020 - 05:21 م
زيت الطعام
زيت الطعام
وكالات

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية التي تمثل جهة الشراء الحكومية في مصر يوم السبت إنها تسعى لشراء كميات من زيت الصويا وزيت دوار الشمس في مناقصة دولية مع موعد نهائي لتقديم العروض يوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة إنها تريد ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس وتسعى لوصول هذه الكمية خلال الفترة من 20 أغسطس آب إلى الخامس من سبتمبر أيلول.

وقالت إنه يجب على التجار تقديم عرضين منفصلين للأسعار أحدهما للدفع الفوري والآخر للدفع من خلال تسهيل ائتماني لمدة 180 يوما.

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وزارة التموين استيراد زيوت الطعام

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