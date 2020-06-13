"الجندي" يكشف عن كارثة جديدة تهدد العالم.. ويوجه رسالة مهمة (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، واجب العزاء في وفاة الدكتور محمود خيامي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، معقبًا: "كان أخ فاضل، وعالم وزميل فاضل ومن خيرة العلماء".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك حديث للرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول خلاله: "إن الله لا ينزع العلم انتزاعًا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء"، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى لا يهين العالم أبدًا، والعالم يظل مكرمًا طالما أنه يخلص بعمله إلى ان يلقى الله عز وجل.

وتابع عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، إن الله سينزع العلم من الأرض على مراحل متدرجة، حتى يتهادى رجلان في مسألة بينهما لا يجيدان من يفتيهما فيها، مؤكدًا أن ذلك دليل على قلة المصادر العلمية الصحيحة التي نلتفت غليها، معتبرًا ان هذا انذار لجميع العلماء المتواجدين بالساحة بضرورة تقديم علماء صف ثاني، معقبًا: "إحنا في كارثة العلم ينقص برحيل العلماء، لدرجة أنه من كل 100 عالم هناك عالم يفهم في المواريث".

وشدد "الجندي"، على أن هناك امية دينية سببها أننا فقدنا الشيخ المربي الذي يتعهد مجموعة ويقوم بتدريبها، بينما الشيخ المعلم مازال موجود.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مصابين بفيروس كورونا خالد الجندي حجر صحى تباعد اجتماعي اتخاذ الاجراءات الوقائية

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