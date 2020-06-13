داليا غازى تستعد للموسم الرابع من برنامج "٦٠ دقيقة حياة"

السبت 13/يونيو/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تستعد الإعلامية داليا غازى للتحضير للموسم الرابع من برنامجها "٦٠ دقيقة حياة" والذى يعرض على قناة مايسترو .

 

يناقش "٦٠ دقيقة حياة" مجموعة من الأمور التى تخص حياتنا اليومية ولكن بشكل إيجابى ويتحدث فى الطب والسياسة والفن .

 

قام برنامج "٦٠ دقيقة حياة" بعمل مجموعة من المبادرات منها فرص عمل للسيدات من المنزل وتدريب الشباب على تحمل المسئولية .

 

الجدير بالذكر أن الإعلامية داليا غازى استضافت مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين.

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