داليا غازى تستعد للموسم الرابع من برنامج "٦٠ دقيقة حياة"

تستعد الإعلامية داليا غازى للتحضير للموسم الرابع من برنامجها "٦٠ دقيقة حياة" والذى يعرض على قناة مايسترو .

يناقش "٦٠ دقيقة حياة" مجموعة من الأمور التى تخص حياتنا اليومية ولكن بشكل إيجابى ويتحدث فى الطب والسياسة والفن .

قام برنامج "٦٠ دقيقة حياة" بعمل مجموعة من المبادرات منها فرص عمل للسيدات من المنزل وتدريب الشباب على تحمل المسئولية .

الجدير بالذكر أن الإعلامية داليا غازى استضافت مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين.