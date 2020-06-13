داليا غازى تستعد للموسم الرابع من برنامج "٦٠ دقيقة حياة"
السبت 13/يونيو/2020 - 05:14 م
الفجر الفني
تستعد الإعلامية داليا غازى للتحضير للموسم الرابع من برنامجها "٦٠ دقيقة حياة" والذى يعرض على قناة مايسترو .
يناقش "٦٠
دقيقة حياة" مجموعة من الأمور التى تخص حياتنا اليومية ولكن بشكل إيجابى
ويتحدث فى الطب والسياسة والفن .
قام برنامج "٦٠
دقيقة حياة" بعمل مجموعة من المبادرات منها فرص عمل للسيدات من المنزل وتدريب
الشباب على تحمل المسئولية .
الجدير بالذكر
أن الإعلامية داليا غازى استضافت مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين.