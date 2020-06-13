الإمارات ترسل 9 أطنان مساعدات طبية إلى تشيلي لمواجهة كورونا

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشيلي لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وسيستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.





وكان وزير خارجية جمهورية تشيلي، تيودور ريبيرا، قد استقبل طائرة المساعدات التي قدمتها الإمارات، الجمعة، لبلاده في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".





وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لدولة الامارات على المساعدات التي سيكون لها الأثر الطيب في مكافحة الوباء.

وقال سفير الإمارات لدى تشيلي، عبدالرزاق هادي العوضي : "تشهد العلاقات بين دولة الإمارات وتشيلي تطوراً مستمراً، وهناك حرص على تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين".



