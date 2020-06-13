الإمارات ترسل 9 أطنان مساعدات طبية إلى تشيلي لمواجهة كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
وكالات
أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى تشيلي لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.

وكان وزير خارجية جمهورية تشيلي، تيودور ريبيرا، قد استقبل طائرة المساعدات التي قدمتها الإمارات، الجمعة، لبلاده في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لدولة الامارات على المساعدات التي سيكون لها الأثر الطيب في مكافحة الوباء.

وقال سفير الإمارات لدى تشيلي، عبدالرزاق هادي العوضي : "تشهد العلاقات بين دولة الإمارات وتشيلي تطوراً مستمراً، وهناك حرص على تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين". 

واضاف أن هذه المساعدات الطبية المقدمة لتشيلي اليوم تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والمساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات المعنية في البلاد لمكافحة /كوفيد-19/، من خلال توفير الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية في مجال الرعاية الصحية.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 896 طناً من المساعدات، استفاد منها نحو 896 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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مواجهة مساعدات كورونا طبية تشيلي الامارات

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