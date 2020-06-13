اللبنانية سالي بكري تًطلق حملة على الإنستجرام للحفاظ على إطلالات النجوم

السبت 13/يونيو/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أطلقت خبيرة التجميل اللبنانية سالي بكري، في ظل الظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا وتشجيعا منها للعديد من متابعينها واهتمامها باطلالات العديد من الفنانات والممثلات على الاهتمام بجمالها وكيفية ظهورها من داخل منزلها ، على البقاء في المنزل والتواصل معها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام ، واتباع النصائح وتعليمهم كيفية الاهتمام بإطلالاتهم على السوشيال ميديا وذلك للبقاء في المنزل وعدم التوجه الى اي مركز تجميلي حرصا على صحتهم حيث ستعمد على تعليمهم كيفية الاهتمام بنفسهم واطلالاتهم نظرا لحساسية موقعهم ومتابعينهم.

 

سالي بكري خبيرة تجميل لبنانية وتهتم بإطلالة العديد من النجمات اللبنانيات في العالم العربي من ممثلات ومغنيات.

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