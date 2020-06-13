ايبارشية قنا تنعي القمص هدرا عبد الشهيد كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم

إقرأ ايضًا.. رسامة 14 راهبة بدير الأنبا بضابا للأقباط الأرثوذكس في نجع حمادي



ترأس الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم السبت، طقس رسامة عدد 14 راهبة جدد بدير القديس الأنبا بضابا غرب مدينة نجع حمادي.





جاء ذلك بدون حضور شعبي، طبقًا لقرار اللجنة الدائمة في المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس، بإستمرار غلق أبواب الكنائس والأديرة ووقف الأنشطة بها لمحاربة ومنع انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.



وترأس نيافته القداس الإلهي بمشاركة الانبا بيجول، سقف ورئيس دير المحرق العامر، وبحضور كهنة نجع حمادي ومجمع راهبات الدير.



وفي سياق اخر، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل، بيانًا رسميًا بتعليمات من البابا تواضروس الثاني، تستنكر فيه "تطاول" مجلة قومية على الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، سكرتير المجمع المقدس السابق.



وقال البيان: "بناءً على توجيهات قداسة البابا تواضروس تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن".





وأضاف، أن هذا "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة، وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك".



واختتمت بيانها قائلة: "حفظ الله مصر من كل سوء"

أعلنت ايبارشية قنا للأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا شاروبيم، صباح اليوم، نياحة (وفاة) القمص هدرا عبد الشهيد، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم.ومن المقرر ان يرأس الانبا شاروبيم صلاة الجنازة علي جثمانه الطاهر بذات الكنيسة، وذلك بدون حضور شعبي، طبقا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بغلق ابواب الكنائس للحد من التجمعات ومحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد.ولد القمص هدرا في محافظة قنا بأسم رزق عبدالشهيد فاضل بتاريخ ميلاد 5 أبريل عام 1938.سيم كاهنًا علي كنيسة القديسة العذراء مريم للاقباط الارثوذكس بقنا في 8 مارس من عام 1992 بيد الأنبا مكاريوس، أسقف قنا الراحل وذلك بدرجة قسًا، ثم رقي الي درجة القمصية في 27 نوفمبر من عام 1994م.