المالية: تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة

السبت 13/يونيو/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة وذلك بمناسبة قرب انتهاء العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيه الحالي للعاملين بالدولة.


وستبدأ صرف المرتبات  اعتبارًا من بعد غد ١٥ يونيه، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ يونيه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

 

 

أهابت الوزارة، في بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 

 

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيه لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في ١٧ وزارة وهيئة بعد غد، ثم بدء صرف مرتبات ١٠ وزارات يوم ١٦ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات ١١ وزارة وهيئة يوم ١٧ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ١٨ يونيه.

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وزارة المالية العاملين بالدولة

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