أمطار وأتربة.. الأرصاد تنشر بيانا بدرجات الحرارة غدا

السبت 13/يونيو/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاحد، الموافق 14 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا
طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

فرص امطار خفيفة (30% تقريبًا)، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وطقس لطيف والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس الأحد ليلًا
طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما تنشط على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمي 28 درجة والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمي 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمي 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 44 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 31 درجة والصغرى 17 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بنحو 3 درجات، وهو أمر طبيعي في نهاية فصل الربيع.

وأشار "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، إلى أنه اعتبارا من الغد ستتغير الكتلة الهوائية، وستنخفض درجات الحرارة، حيث ستسجل القاهرة 34 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن انخفاض درجات الحرارة سيمتد على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، منوها بأنه اعتبارا من الثلاثاء سنشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مرة أخرى.
أمطار وأتربة.. الأرصاد تنشر بيانا بدرجات الحرارة غدا
أمطار وأتربة.. الأرصاد تنشر بيانا بدرجات الحرارة غدا

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