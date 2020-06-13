أول تحرك من الإسماعيلي لضم نجمي الأهلي

السبت 13/يونيو/2020 - 04:58 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي

 

بدأ مسئولو الإسماعيلي في التحرك لضم ثنائي الأهلي، خاصة في ظل رغبة إدارة الدراويش في تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين في الميركاتو الصيفي.

 

وقام مسئولو الإسماعيلي بالاستفسار بشكل ودي عن موقف ثنائي الأهلي ناصر ماهر وأحمد الشيخ مع الفريق.

 

ويتواجد ناصر ماهر لاعب وسط الأهلي حاليا في صفوف سموحة على سبيل الإعارة، بينما يتواجد الشيخ في الفريق الأحمر.

 

ويخطط الإسماعيلي بقوة لإستعارة الثنائي في الموسم الجديد، لاسيما وأن اللاعبين يمتلكان قدرات فنية مميزة.

 

ويتمسك ناصر ماهر بالبقاء في الأهلي الموسم المقبل أو الإعارة إلي سموحه كما هو موجود حاليًا حيث يشعر بالإستقرار هناك.

 

ولم تتلق لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح أي عروض رسمية للثنائي حتي الأن.

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ناصر ماهر بوابة الفجر الفجر الأهلي الإسماعيلي أحمد الشيخ

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