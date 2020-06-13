نبيه الوحش يكشف لـ «الفجر الرياضي» عن العقوبات التي تنتظر قناتي الزمالك والأهلي.. والحل الأفضل للأزمة بين الناديين

السبت 13/يونيو/2020 - 04:38 م
نبيه الوحش
نبيه الوحش
حسام مجدي
 
شهدت الفترة الأخيرة العديد من الخلافات الكبيرة والمثيرة بين قناتي ناديي الأهلي والزمالك، والهجوم المتبادل بين الإعلاميين في القناتين، وآثر ذلك أيضًا على جماهير الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسادت حالة من الغضب بين جماهير الكرة المصرية بسبب ما يحدث من القناتين، بل وطالب البعض بمحاسبتهم بشكل قانوني على ما بدر منهم في الفترة الأخيرة ليصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيان رسمي ينتقد فيه ما صدر من القناتين، ويؤكد أنه يناقش ملفهما وسيصدر عقوبة ضد ما حدث.

وكشف نبيه الوحش المحامي المعروف عن عقوبة قوية تنتظر القناتين وعن رأيه في قضايا الشكاوى التي تم تقديمها من جانب الطرفين والحكم المتوقع أن يصدر ضدهما.

وقال نبيه الوحش في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" عن هذه الأحداث: "ما يحدث حاليًا بين الأهلي والزمالك عمره ما كان طبيعي لأن أدب الرياضة هو المنافسة الشريفة وحسن الخلق وسعة الصدر والتحمل ليس ما نراه حاليا".

وتابع الوحش في حديثه: "للأسف يجب أن يتدخل الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف هذه المهزلة التي تحدث بين الناديين أولا لأنه أن لم يتدخل سريعا أخشى أن يأتي العقاب من الخارج سواء الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي نفسه ويكون شكل مصر "وحش" أمام الجميع".

عقوبة قوية على القناتين

وانتقل نبيه الوحش للحديث عن ما حدث بين قناتي الزمالك والأهلي قائلًا: "ما يحدث بين القناتين غير مقبول بالمرة وأتمنى أن يتم تطبيق عقوبة قاسية عليهم حتى لا تتكرر هذه المهزلة وأتمنى أن تصل هذه العقوبة إلى إيقاف لمدة سنة كاملة". 

أما بالنسبة للبلاغات التي قدمها مسئولو القناتين ضد بعضهم البعض  علق عليها المحامي المعروف قائلا: "أعتقد أن بلاغات السب والقذف بين القناتين لا تحتاج إلى أي شهود لأنها كانت على الهواء مباشرة ومسجلة صوت وصورة أمام الجميع وبالتالي يجب أن يصدر حكم سريع فيها".

وأضاف: "إما عن عقوبة السب والقذف الذي حدث بين القانتين تختلف عن العادية لأنها تمت على السوشيال ميديا وفي التلفزيون وبالتالي العقوبة التي تكون غرامة 20 ألف جنية والحبس قد تصل في هذه الحالة إلى الحبس 3 سنوات وقد يكون وجوبي بالاضافه إلى غرامة تصل إلى ملايين".

الاستخدام الخاطئ للحصانة

وتطرق أيضًا نبيه الوحش للحديث عن استغلال الحصانة بشكل خاطي في الحروب بين القناتين فقال: "للأسف الحصانة بيتم استخدامها بشكل خاطئ والمفترض أنها تحمى عضو مجلس الشعب تحت قبة البرلمان فقط ولأرائه السياسية أما الجرائم الشخصية أو المتلبس فيها فلا علاقة لها بالحصانة ويمكن أن ترفع عن العضو".

وأختتم: "من المفترض أن البلاغات التي يقدمها الأهلي والزمالك ضد بعضهما البعض يتم التحقيق فيها في أسرع وقت ولكن للأسف في بعض الأحيان بيكون فيه موائمات بالرغم أن مثل هذه الموائمات مخالفة للدستور والقانون".

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