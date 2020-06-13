إيطاليا: يجب تحويل جائحة كورونا إلى فرصة

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إنه ليس بإمكان بلاده مجرد العودة إلى الوضع الطبيعي السابق مع تراجع جائحة فيروس كورونا، بل يجب عليها تحويل الأزمة إلى فرصة لإصلاح الدولة.





وشدد كونتي في كلمة ألقاها اليوم السبت في مستهل مشاورات سياسية ستستمر تسعة أيام في العاصمة روما، على أن الوقت حان لإعداد مشروع واضح للخروج من الأزمة الراهنة، قائلا: "علينا أن نستفيد (من الوضع) وتحويل الأزمة إلى فرصة، وإزالة جميع العواقب التي عرقلت البلاد سابقا".





وصرح رئيس الوزراء بأن حكومته الائتلافية تعمل على خطة إصلاحات تهدف إلى تخفيف المشاكل البيروقراطية وتطوير قطاع الاستثمار الرقمي و"الطاقة الخضراء" ورفع مستوى التعليم، بالإضافة إلى مساعدة الفقراء وخلق مزيد من فرص العمل للنساء.





من جانبها، لفتت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، عبر اتصال مرئي، إلى أنه يتعين على حكومة روما إجراء الإصلاحات المقررة بغية الحصول على الأموال من الصندوق الذي أسسه الاتحاد الأوروبي لمساعدة أعضائه في تجاوز تبعات كورونا.





وذكّرت فون دير لاين بوعود كونتي السابقة لإصلاح النظام الضريبي والقضائي في إيطاليا، داعية روما إلى إجراء "إصلاحات صحيحة" بغية الحصول على قسط أكبر من الأموال.





ومن المتوقع أن تصبح إيطاليا أكبر مستفيد من تلك الخطة وتحصل على نحو 170 مليار يورو من الصندوق الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 750 مليار يورو.





ويأتي ذلك على خلفية توقعات بأن الاقتصاد الإيطالي سيتكبد هذا العام خسائر لا تقل عن 8% من حجمه الإجمالي، على خلفية جائحة كورونا.





وسجلت في إيطاليا حتى الآن أكثر من 236 ألف إصابة بفيروس كورونا، وتوفى أكثر من 34 ألفا من المرضى، ما يجعل منها إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا والعالم بأسره.



