حمدي فتحي يحتفل بعقد قرانه "صور"

عقد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرانه اليوم، وذلك بإحدى فنادق القاهرة في حضور عائلة اللاعب وعروسه وأصدقائه.

وحرص عدد كبير من أصدقاء اللاعب على حضور عقد القران ومنهم حسين السيد وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وعمرو السولية من الأهلي، ورامي صبري مدافع فريق إنبي.

واستغل عدد كبير من لاعبي كرة القدم المصرية الراحة السلبية التي حصلوا عليها منذ فترة كبيرة بتعليق النشاط الكروي وتوقف المسابقات بسبب انتشار فيروس كورونا، لإقامة حفلات زواجهم.

الجدير بالذكر أن حمدي فتحي يغيب عن النادي الأهلي منذ شهر نوفمبر الماضي بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر منتخب مصر، لكنه أصبح جاهز تمامًا للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات عقب تعافيه من الإصابة.