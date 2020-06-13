حسام عاشور يقترب من اللعب في الدوري الإماراتي

السبت 13/يونيو/2020 - 04:35 م
حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إمارتية عن أن أحد الأندية بالدوري الإماراتي يسعى للحصول على خدمات حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأعلن الأهلي في وقت سابق بعدم تجديد عقد حسام عاشور ، ورحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.


وفقًا صحيفة "البيان" الإماراتية أن حسام عاشور تلقي عرض من أحد أندية دوري الخليج العربي "الإماراتي" ، خلال الفترة الماضية، تجدد خلال الأيام الحالية.


وتابعت الصحيفة، أن قائد الأهلي قدمت إليه بعض العروض من أندية مصرية وسعودية، وبرتغالية.


يذكر أن تراجع حسام عاشور قرار الاعتزال داخل النادي الأهلي، وقرر استكمال مشواره الكروي خارج القلعة الحمراء.

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لا يرغب نادي المقاولون العرب، في التعاقد مع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن عن رحيل حسام عاشور نهاية الموسم الجاري، بسبب رغبة رينيه فايلر في عدم تجديد عقد اللاعب.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن المقاولون رفض التعاقد مع حسام عاشور بسبب امتلاك الفريق العديد من اللاعبين في مركز خط الوسط، بالإضافة إلى راتبه الكبير.

وأشارت التقارير الصحفية، أن عاشور لا يفكر في الاستمرار في الدوري المصري، بل كشف عن وجهته في الاحتراف، والتي قد تكون عبر بوابة الدوري السعودي.

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