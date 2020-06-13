تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين

السبت 13/يونيو/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن رفع تعليق النشاط الرياضي في البلاد اعتباراً من يوم 21 يونيو 2020 بالإضافة إلى عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب الرياضية وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقامت وزارة الرياضة في السعودية بدعوة الاتحادات الرياضية لتحديد مواعيد العودة للبطولات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ الذي يوافق 2020/8/4م مؤكدة استمرار تعليق الحضور الجماهيري.

وكان الإتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في مؤخرًا أنه سيتم عودة موسم 2019/2020 يوم 4 أغسطس المقبل.

وقالت وزارة الرياضة السعودية في بيان لها عبر شبكة الإنترنت:"إشارة إلى القرار الصادر بتاريخ 1441/7/19 هجري الموافق 2020/3/14 ميلادي والذي يقضي بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية في مختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات اعتباراً من يوم الأحد 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى إشعار آخر، فإن وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا تُعلن عن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب".

واختتمت الوزارة السعودية بيانها:"على أن تقوم الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ جريالموافق 2020/8/4ميلادي مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه البطولات والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام المقبلة".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الهلال النصر الدوري السعودي الأهلي

أخبار تهمك

جوارديولا ينقذ نجم برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ ساعة و 9 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيان صادم من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

صحيفة مغربية تفجر مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب فايلر على نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الرياضة" تقرر تعليق الحضور الجماهيري اعتباراً من غدٍ السبت

السعودية: تعليق جميع الأنشطة الرياضية بسبب "كورونا"

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد إيقافه

ننشر نص بيان وزارة الشباب بتعليق النشاط الرياضى في مصر

"الأوليمبية" تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية والتجمعات والبطولات المحلية لمدة أسبوعبن

نائب رئيس بني ياس: صحة اللاعبين والجماهير أهم من عودة النشاط الرياضي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

عاجل.. بيان صادم من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

04:13 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم