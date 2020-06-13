مدرب وست هام يتحفظ على عودة البريمير ليج

السبت 13/يونيو/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات

 

حرص الاسكتلندي ديفيد مويز المدير الفني لفريق وست هام، على الحديث حول قرار استئناف الدوري الإنجليزي.

 

وأبدى مويز تحفظه على الوقت المبكر الذي بدأ في الحديث عن استئناف البطولة إلا أنه أوضح أن الجميع سيلتزم في النهاية بقرار عودة المباريات.

 

قال ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد إن الحديث عن استئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بدأ مبكرا للغاية في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا في خضم معاناتها من الأزمة الصحية لفيروس كورونا سريع العدوى.

 

وتوقف النشاط الكروي في إنكلترا في آذار/مارس الماضي بعد ظهور الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 41 ألف شخص في بريطانيا.

 

وفي الشهر الماضي فتحت الحكومة البريطانية الباب أمام عودة رياضات الصفوة في البلاد وقالت رابطة الدوري الممتاز إنها قررت استئناف مباريات البطولة في 17 حزيران/يونيو الجاري.

 

وقال مويز لصحيفة تايمز: "مع ظهور هذه المناقشات كنت أعتقد أن النقاش في غير محله."

 

وأضاف المدرب الاسكتلندي "جاء هذا النقاش المتعلق بعودة النشاط الكروي في الوقت الذي كان يموت فيه عدد كبير جداً من الناس في المستشفيات ودور الرعاية."

 

وأردف مويز "في رأيي كان هذا الوقت غير مناسب لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بمباريات كرة القدم. كان علينا الانتظار حتى يكون التوقيت مناسبا."

 

ورغم موافقة جميع أندية الدوري الممتاز (20 فريقاً) الخميس الماضي على قواعد وإجراءات وقائية لتطبيقها عند استئناف البطولة يرى مويز أن هناك الكثير من الأمور والتساؤلات التي لم تتضح بعد.

 

وقال عن ذلك: "هل تم اخضاع سائق الحافلة للفحص؟ وإذا كنا سنسافر جواً فهل تم فحص الجميع. متى تم ذلك ومن قام بذلك؟ لا أعتقد أننا سنحصل على جميع الأجوبة المطلوبة لكن لابد لنا من المضي قدماً في ذلك."

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