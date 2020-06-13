نشرة حوادث الفجر.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا المهمة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.







أجرى قوات الحماية المدنية بالجيزة، عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى في مزرعة بمركز البدرشين جنوب المحافظة، بعد اندلاع حريق هائل شب داخلها اليوم السبت.



تقدم محمد عثمان المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد كل من مرتضى منصور المحامي وفاروق فؤاد جعفر محلل برنامج "زملكاوي" وطارق محمد يحيى مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك الفضائية.





أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، قرارًا بشأن الدعوى المطالبة بمنع صحفية سودانية من دخول مصر، لتطاولها على المصريين.



قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنذارا رسميا لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم يطالبها بإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي بصورته المعتادة وإقامته عن طريق الإنترنت On Line.



أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، قرارًا بشأن دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية.



وقررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المستعجلة، المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصري؛ لتطاوله على الدولة المصرية، لجلسة 22 أغسطس.







قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجدبد حبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.





