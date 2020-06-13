ميرنا فاروق تحصد لقب أفضل حارسة مرمى بدوري الكرة النسائية

السبت 13/يونيو/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حصدت ميرنا فاروق حارسة مرمى فريق مركز شباب الاميرية "SAK" احد اندية الدوري الممتاز للكرة النسائية لقب أفضل حارسة مرمى في الاستفتاء الذي اقيم بين حارسات الدوري واستمر لمدة 10 ايام وشارك به 400 لاعب دة ومدرب ومدربة.

 

وتقود ميرنا فاروق مركز شباب الاميرية بالدوري الممتاز للسنة الثانية على التوالي بعدما انضمت للفريق مطلع عام 2017، وتدرس حارسة الاميرية (BUE Business Administration) بالجامعة الاميريكية.

 

 

وتفوقت ميرنا فاروق صاحبة التاسعة عشرة عاماً خلال الاستفتاء على حارسات فريق الترام والطيران والمعادي واليخت ومركز شباب بشتيل، نسمة مصطفى وياسمين عبد الراضي والهام هاني وامينه مصطفى.

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