هيئة: على الفلبين تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب لإلغاء "القائمة الرمادية"

السبت 13/يونيو/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تتعرض الفلبين لخطر الإدراج في "القائمة الرمادية" الدولية للدول التي لا تفي بالقواعد العالمية لغسل الأموال إذا فشلت في سن وتنفيذ مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، حسبما حذرت هيئة مكافحة غسيل الأموال، اليوم السبت.

وقالت الهيئة في بيان: "الفشل في القيام بذلك، قد يؤدي إلى إدراج الفلبين في القائمة الرمادية للوكالة العالمية، مما قد يضر بالاقتصاد، الذي يعاني بالفعل من تأثير جائحة فيروس كورونا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "سيؤدي إدراج الفلبين في القائمة الرمادية إلى طبقة إضافية من التدقيق من قبل المنظمين والمؤسسات المالية، كما أنه سيعرض للخطر هدف الدولة في الحصول على تصنيف ائتماني "أ".

وينتظر مشروع القانون، الذي عارضه نشطاء حقوق الإنسان الذين يخشون أن يتم استخدامه لقمع حرية التعبير ومضايقة أولئك الذين يتحدون الحكومة، توقيع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي.

على الرغم من تحسن امتثال الدولة للقواعد العالمية، قال مجلس مكافحة غسل الأموال، ويجب أن يمر وأن يثبت أنه يمكنه تنفيذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب قبل انتهاء فترة المراقبة التي حددتها فرقة العمل الحكومية الدولية المعنية بالإجراءات المالية في فبراير.

وقد انتقد "دوتيرتي"، الذي وجه انتقادات دولية لحربه على المخدرات وسجله في مجال حقوق الإنسان، لإعطائه الأولوية لتمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب على حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تأثير الوباء.

لكن الهيئة قالت: "إن مكافحة الإرهاب أمر ملح كما أنها تتعلق بحماية الأرواح".

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