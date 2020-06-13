وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

السبت 13/يونيو/2020 - 04:09 م
الصحة
الصحة
منى صموئيل
قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال إنفوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت كالآتي:

1- كوب عصير برتقال بالجزر: فهو مصدر لأهم الفيتامينات وغني بقيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، كما يعد البرتقال من أغني فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

2- السلطة: الخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة وللحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعا ويحتوي على خضروات من كل لون مثل:
الأحمر مثل: الطماطم والفلفل الأحمر

الأصفر مثل: الفلفل الأصفر والجزر

الأخضر مثل: الخيار والجرجير والخس

الأبيض مثل: الفجل والبصل

البنفسجي مثل: البنجر

3- العسل الأبيض: ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

تطورات إصابات ووفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.
وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)
وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)
وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)
وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)
وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)
وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)
وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)
وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

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