وداعا للأدوية.. أطعمة تعزز وتقوي المناعة ضد كورونا (إنفوجراف)

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال إنفوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت كالآتي:





1- كوب عصير برتقال بالجزر: فهو مصدر لأهم الفيتامينات وغني بقيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، كما يعد البرتقال من أغني فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.





2- السلطة: الخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة وللحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعا ويحتوي على خضروات من كل لون مثل:

الأحمر مثل: الطماطم والفلفل الأحمر



الأصفر مثل: الفلفل الأصفر والجزر



الأخضر مثل: الخيار والجرجير والخس



الأبيض مثل: الفجل والبصل



البنفسجي مثل: البنجر

3- العسل الأبيض: ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

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