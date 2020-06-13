أوس أوس يكشف كواليس تسجيل أغنيته "واو واو"

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كشف الفنان أوس اوس، كواليس تجسيل أغنيته "واو واو" التي قدمها خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وذلك من خلال نشر مجموعة صور وفيديوهات، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلق أوس أوس، على الفيديوهات قائلًا:"كواليس تسجيل الاغنيه العظيمه التى لن يتذكرها التاريخ اغنيه (واو واو) مع الموسيقار العبقرى امحمود طلعت انا اسف تقريبا دمرتلك تاريخك اتنين في الصندوق".











مسلسل "اتينن في الصندوق" تدور أحداثة في إطار كوميدي حول عمال النظافة، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان حمدي المرغني وأوس أوس وصلاح عبد الله وانتصار وأحمد عبد الله محمود.