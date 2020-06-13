الزمالك يحسم مصير محمود علاء

السبت 13/يونيو/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقفه النهائي من رحيل واحد من نجوم دفاع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع محمود علاء مدافع نادي الزمالك في الصيف القادم.

ورفض كارتيرون نهائيا فكرة رحيل محمود علاء عن صفوف النادي الأبيض في الصيف مؤكدا أنه من العناصر الأساسية في دفاع الفريق وسيعتمد عليه بشكل كبير في الموسم القادم.

وكان محمود علاء قد قام بتجديد عقده مع القلعة البيضاء منذ فترة لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه مع النادي ليستمر لأطول فترة ممكنة.

وقد شارك محمود علاء في 24 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وقدم أداء مميز جدا مع الفريق الأبيض.






شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود علاء كارتيرون الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

صحيفة مغربية تفجر مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب فايلر على نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ 41 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا ينقذ نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 10 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ 33 دقيقة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد العروض الخارجية.. الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: اجتماع مجلس إدارة مع كارتيرون.. الجماهير تهاجم فتحي بسبب كهربا.. تجديد عقد نجم الفريق

الزمالك يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

مفاجأة.. نجم هجوم الزمالك يحدد وجهته القادمة في الصيف

كارتيرون يحسم مستقبل مدافع الزمالك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

02:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم