نجم ليون الفرنسي يقترب من ميلان

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب نادي ميلان الإيطالي من حسم صفقة فرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن النجم الذي يقترب من الإنضمام إلى ميلان هو بيير كالولو كياتينجوا نجم دفاع أوليمبيك ليون الفرنسي.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن كالولو كياتينجوا يبلغ من العمر 20 عامًا وهو يلعب في مركز الظهير الأيمن كما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر ومركز قلب الدفاع.





وذكرت الشبكة العالمية أن كالولو صاحب الأصول الكونجولية يلعب مع فريق الشباب في ليون وأنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول.



