النمسا تخطط لمساعدة العاطلين المتضررين من فيروس كورونا والعائلات

تعتزم الحكومة النمساوية دفع مبالغ لمرة واحدة للعاطلين عن العمل وتعزيز الإنفاق على الأسر التي لديها أطفال كجزء من التدابير هذا العام لتخفيف الضربة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما قال قادة ائتلافها.





وقال المستشار سيباستيان كورز، وزعيم حزب الخضر، فيرنر كوجلر، لقناة ORF في مقابلات بثت، اليوم السبت: "تتضمن الإجراءات التي سيتم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مدفوعات بقيمة 450 يورو (506 دولارًا) للعاطلين عن العمل و 360 يورو لكل طفل دون سن 18 عامًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "كورز"، أن الحكومة الائتلافية من المحافظين والخضر سيكون لديها المزيد لتقوله عن تكاليف الاجراءات عندما يختتم الاجتماع يوم الثلاثاء.





بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لخفض شريحة ضريبة الدخل الأدنى إلى 20٪ من 25٪ وإحداث التغيير بأثر رجعي حتى بداية هذا العام.





في مايو، أعلنت الحكومة عن حزمة مساعدات تصل إلى 38 مليار يورو لإبقاء الشركات والاقتصاد واقفين على قدميهما. ويوم الجمعة، ضاعفت تقريبًا مقدار الدين الذي تخطط لإصداره هذا العام إلى مستوى قياسي.





وقالت الحكومة يوم الجمعة، إن النمسا تخطط لخفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) للمطاعم وقطاع الثقافة إلى 5٪ حتى نهاية العام لمساعدتها على التعامل مع التداعيات.





كان لدى النمسا ما يقرب من 17,000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 677 حالة وفاة.



