النمسا تخطط لمساعدة العاطلين المتضررين من فيروس كورونا والعائلات

السبت 13/يونيو/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تعتزم الحكومة النمساوية دفع مبالغ لمرة واحدة للعاطلين عن العمل وتعزيز الإنفاق على الأسر التي لديها أطفال كجزء من التدابير هذا العام لتخفيف الضربة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما قال قادة ائتلافها.

وقال المستشار سيباستيان كورز، وزعيم حزب الخضر، فيرنر كوجلر، لقناة ORF في مقابلات بثت، اليوم السبت: "تتضمن الإجراءات التي سيتم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مدفوعات بقيمة 450 يورو (506 دولارًا) للعاطلين عن العمل و 360 يورو لكل طفل دون سن 18 عامًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "كورز"، أن الحكومة الائتلافية من المحافظين والخضر سيكون لديها المزيد لتقوله عن تكاليف الاجراءات عندما يختتم الاجتماع يوم الثلاثاء.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لخفض شريحة ضريبة الدخل الأدنى إلى 20٪ من 25٪ وإحداث التغيير بأثر رجعي حتى بداية هذا العام.

في مايو، أعلنت الحكومة عن حزمة مساعدات تصل إلى 38 مليار يورو لإبقاء الشركات والاقتصاد واقفين على قدميهما. ويوم الجمعة، ضاعفت تقريبًا مقدار الدين الذي تخطط لإصداره هذا العام إلى مستوى قياسي.

وقالت الحكومة يوم الجمعة، إن النمسا تخطط لخفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) للمطاعم وقطاع الثقافة إلى 5٪ حتى نهاية العام لمساعدتها على التعامل مع التداعيات.

كان لدى النمسا ما يقرب من 17,000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 677 حالة وفاة.

وقال البنك المركزي للبلاد هذا الشهر، إن الناتج الاقتصادي النمساوي سينكمش بنسبة 7.2٪ هذا العام إذا لم تكن هناك موجة ثانية من فيروسات التاجية في الخريف، ولكن حتى ظهور أخف من الظهور الأول سيعمق ذلك إلى 9.2٪.

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 4 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة مغربية تفجر مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب فايلر على نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

جوارديولا ينقذ نجم برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

02:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم