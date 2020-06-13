بعد تكليف السيسي.. ماذا يحدث في ملف البناء المخالف؟
السبت 13/يونيو/2020 - 03:58 م
ياسمين مبروك
دائمًا ما تضرب الدولة المصرية بيد من حديد، لمكافحة أوجه الفساد في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، خاصة في ظل الانشغال بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لذا فهناك عقوبات رادعة على المخالفين.
وقف إصدار تراخيص البناء
أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى.
تكليف "السيسي" بوقف المخالفين
لم يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر البناء المخالف، بل دعا إلى توقيفه، للتقليل من ظاهرة المساكن العشوائية.
وعلى الفور، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، متابعة جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء، سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
محاكمة جنائية للمخالفين
وضمن الإجراءات الرادعة، قرر النائب العام، تحويل كل من يثبت إدانته في البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وإحصاء تلك الجرائم وتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة ومن خلال غرفة عمليات مٌشكلة.
لجان حكومية لرصد المخالفين
والتزامًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلت لجان حكومية في المحافظات لمراجعة تراخيص البناء والتأكد من الاشتراطات البنائية، فضلًا عن مراقبة قرارات وقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها.
لجنة تقصي الحقائق في مخالفات "الكمبوندات"
كما أعلن النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخالفات البناء واشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في التجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات" على مستوى الجمهورية، وكتابة تقرير نهائي بالأوضاع القائمة ورفعها للسلطة التنفيذية لمحاسبة المسؤولين لاتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات.
حصاد إزالة البناء المخالف
وفي هذا الصدد، قامت الجهات المختصة بإزالة 12425 مخالفة بناء، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة، و6147 إزالة من الأملاك الخاصة في الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى 9 يونيو الجاري.
تطورات إصابات ووفيات كورونا
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.
جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر 41303 حالة و1422 وفاة
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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