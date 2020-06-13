بعد تكليف السيسي.. ماذا يحدث في ملف البناء المخالف؟

دائمًا ما تضرب الدولة المصرية بيد من حديد، لمكافحة أوجه الفساد في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، خاصة في ظل الانشغال بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لذا فهناك عقوبات رادعة على المخالفين.





وقف إصدار تراخيص البناء





أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى.





تكليف "السيسي" بوقف المخالفين





لم يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر البناء المخالف، بل دعا إلى توقيفه، للتقليل من ظاهرة المساكن العشوائية.





وعلى الفور، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، متابعة جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء، سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.





محاكمة جنائية للمخالفين





وضمن الإجراءات الرادعة، قرر النائب العام، تحويل كل من يثبت إدانته في البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وإحصاء تلك الجرائم وتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة ومن خلال غرفة عمليات مٌشكلة.





لجان حكومية لرصد المخالفين





والتزامًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلت لجان حكومية في المحافظات لمراجعة تراخيص البناء والتأكد من الاشتراطات البنائية، فضلًا عن مراقبة قرارات وقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها.





لجنة تقصي الحقائق في مخالفات "الكمبوندات"





كما أعلن النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخالفات البناء واشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في التجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات" على مستوى الجمهورية، وكتابة تقرير نهائي بالأوضاع القائمة ورفعها للسلطة التنفيذية لمحاسبة المسؤولين لاتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات.





حصاد إزالة البناء المخالف





وفي هذا الصدد، قامت الجهات المختصة بإزالة 12425 مخالفة بناء، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة، و6147 إزالة من الأملاك الخاصة في الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى 9 يونيو الجاري.



