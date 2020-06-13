عمرو يوسف يستعيد ذكريات سفره

"إنستجرام"، وظهر خلال الصور برفقة شنط السفر.







وعلق عمرو، على الصورة قائلًا:"و دي كلها شنط حضرتك ؟ه.. انا بحب اسافر خفيف ذكريااات السفر الجميل".





يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف، فيلم "ولاد رزق 2" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والأكشن، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد عز وأحمد الفيشاوي وغادة عادل وأحمد حاتم.



استعاد الفنان عمرو يوسف، ذكريات سفره فبل أزمة كورونا في بلدان العالم، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور