ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 79 ألف حالة في قطر

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، 1828 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، ولا حالات وفاة.

وكشفت وزارة الصحة القطرية، في بيان لها، أنه تم تسجيل 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 78416، ولم ترصد أي حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى عدد الوفيات 70 حالة وفاة".

وقالت الصحة القطرية، إنه تم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة، حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وأكدت الصحة القطرية، تعافي 1956 شخصا من الإصابة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 55252 حالة.

وأوضحت الصحة القطرية، أن البلاد بدأت حاليا في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له، إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وتجنب الاختلاط.

وارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الفيروس في قطر إلى 76518 حالة، وشفي 53296 شخصا، فيما لا تزال 23222 حالة نشطة، وارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 70 حالة، ويوجد 229 شخصا في العناية المركزة.

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.