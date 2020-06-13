باحثون في تايلاند يختبرون خفافيش حدوة الحصان للكشف عن فيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
بدأ الباحثون في تايلاند في جمع عينات من خفافيش حدوة الحصان لاختبارها لفيروس كورونا المستجد وسط مخاوف من أنها قد تشكل تهديدًا للسكان المحليين، حسبما أعلن بيان حكومي، اليوم السبت.

يضم فريق البحث في تايلاند سووتشارابلويسادي سوبابورن، الذي حدد أول حالة للفيروس للبلاد في يناير، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "سوبابورن": "إن السبب وراء حاجتنا إلى التحقيق في خفاش حدوة الحصان هو أن هناك تقارير من الصين تفيد بأن فيروس كورونا مشابه للفيروس الموجود في خفاش حدوة الحصان".

وأضاف "سوبابورن"، أنه من المعروف أن السكان المحليين يأكلون الخفافيش، موضحًا، أن هناك حاجة إلى برامج تعليمية ومعلومات كافية.

يخططون لجمع 300 خفاش على مدى ثلاثة أيام من كهف في مقاطعة تشانثابوري في جنوب شرق البلاد. سيتم تحرير الخفافيش بعد الاختبارات.

يوجد في تايلاند 23 نوعًا من خفافيش حدوة الحصان، ولكن لم يكن هناك تحقيق من قبل.

ولا يزال مصدر الفيروس محل جدل بعد ظهوره في الصين أواخر العام الماضي.

قالت منظمة الصحة العالمية في أبريل، إن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أنها نشأت في الخفافيش في الصين، ولكن لم يتضح كيف قفز الفيروس حاجز الأنواع أمام البشر.

كانت تايلاند أول دولة خارج الصين تسجل حالة الفيروس. وقد أبلغت حتى الآن عن 3134 حالة إصابة و 58 حالة وفاة.

دخل باحثون من إدارة الحدائق الوطنية ومستشفى شولالونجكورن وجامعة كاسيتسارت الكهف مساء الخميس وعادوا للظهور في الساعات الأولى من يوم الجمعة بعينات من دم الخفافيش واللعاب والبراز.

كان المحققون قلقين من أن القرويين في المنطقة قد يكونون عرضة لخطر الإصابة.

وتضاءلت عمليات الإرسال المحلية في الأسابيع الأخيرة حيث ظهرت حالات جديدة من التايلانديين العائدين من الخارج.

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا ينقذ نجم برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ 38 دقيقة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ ساعتين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ نصف ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 10 ساعات

صحيفة مغربية تفجر مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب فايلر على نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

02:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم