عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

السبت 13/يونيو/2020 - 03:44 م
الإعلامية دعاء فاروق
الإعلامية دعاء فاروق
ميسون أبو الحسن
اجتمعت لجنه الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي؛ حيث ناقشت مخالفة جسيمة ارتكبها برنامج المذيعة دعاء فاروق، المُقدم على قناه النهار.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن المذيعة المذكورة استضافت مديرة شركة مستحضرات تجميل، خريجهطة كليه التجارة، وقدمتها المذيعهة على أنها طبيبة تجميل، وسمح البرنامج لها بالترويج للأدوية التي تنتجها الشركة.

وأضافت اللجنة أن الأمر تخطى حدود الترويج بخداع وتضليل المشاهدين، و التدليس عليهم، بالسماح للمحاسبة بالحديث في أمور صحية وطبية، ووصف علاجات محظور على غير الأطباء المؤهلين الحديث عنها، مما يُترض صحة المشاهدين للخطر.

وأكد مصدر مسؤول باللجنة، أن اللجنة أوصت بتقديم بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، للتحقيق مع المتورطين في ارتكاب الواقعة، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة قناة النهار، ورئيس القناة، وصاحبة شركهة ميديا أبل المنتجة للفقرة.

أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

وكانت قد شهدت الأيام الأخيرة حالة من الهجوم المتبادل بين مسئولي الأهلي والزمالك عبر القناة الرسمية للفريقين، قبل أن يتقدم مسئولو الناديين ببلاغ رسمي للإعلى للإعلام ضد هذه التجاوزات.

وقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار بيانا رسميا الخميس الماضي، حول أزمة الأهلى والزمالك جاء كالتالي:

 نتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المجلس في بيانه أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما يوم الأحد الموافق 14/6/2020 بمقر المجلس.
 

ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رسالة هامة لكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى ، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

وأكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي ، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.

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