عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

اجتمعت لجنه الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي؛ حيث ناقشت مخالفة جسيمة ارتكبها برنامج المذيعة دعاء فاروق، المُقدم على قناه النهار.





وقالت اللجنة في بيان لها، إن المذيعة المذكورة استضافت مديرة شركة مستحضرات تجميل، خريجهطة كليه التجارة، وقدمتها المذيعهة على أنها طبيبة تجميل، وسمح البرنامج لها بالترويج للأدوية التي تنتجها الشركة.





وأضافت اللجنة أن الأمر تخطى حدود الترويج بخداع وتضليل المشاهدين، و التدليس عليهم، بالسماح للمحاسبة بالحديث في أمور صحية وطبية، ووصف علاجات محظور على غير الأطباء المؤهلين الحديث عنها، مما يُترض صحة المشاهدين للخطر.





وأكد مصدر مسؤول باللجنة، أن اللجنة أوصت بتقديم بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، للتحقيق مع المتورطين في ارتكاب الواقعة، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة قناة النهار، ورئيس القناة، وصاحبة شركهة ميديا أبل المنتجة للفقرة.



