اسما شريف منير توجه رسالة لولدها بعد أزمة صور بناته

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وجهت اسما شريف منير، رسالة إلي ولدها، بعدما قام برفع دعوة قضائية ضد المتنرين حول صورة بناته.



ونشرت اسما شريف منير، مقطع فيديو عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، قائله: "ضهرنا وسندنا ابويا ده راجل جدع ربنا يديله الصحة وطولت العمر"، وتابعت "يارب ديما ضهرنا وسندنا وحمايتنا وربنا يحافظ على اخوتنا وبنتنا، لا للتنمر".





آثار الفنان شريف منير، الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركته صورة لبناته، حيث انهالت التعليقات البذيئة التي ضايقته ودعته إلى أن يقوم بحذف الصورة بعد ضغط منهم ومن والدتهم ولكن لم ينسحب "منير" وقرر إعادة مشاركة الصورة مرة أخرى ليقوم عدد من المتابعين بالتعليق بشكل غير محترم.





وقرر شريف منير رفع قضية عبر مباحث الإنترنت وأعلن عن ذلك من خلال تعليق له ردا على أحد الأشخاص الذي قام بالتعليق بصورة بذيئة على صورة بناته قائلا: "عملت سكرين شوت لتعليقك وبكرة محضر في مباحث الإنترنت ومش هسامحك وهسجنك والأيام بينا هخليك عبرة لكل اللي