جوارديولا ينقذ نجم برشلونة

السبت 13/يونيو/2020 - 03:41 م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طالب إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة.

وأكد موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، اليوم السبت، أن السيتي قد يتقدم بعرض لضم كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بصفة نهائية في صيف 2021.

ويريد غوارديولا ضم لاعب وسط هجومي صريح إلى تشكيلته، نظرا لكبر سن مواطنه دافيد سيلفا وإمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري، بناء على مصادر مقربة منه.

يذكر أن أرسنال وتوتنهام يرغبان أيضا في الحصول على خدمات كوتينيو (28 عاما)  نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ، في الموسم المقبل.

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