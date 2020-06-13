تعقيم وتطهير شوارع الأقصر لمجابهة كورونا (صور)

تواصل سلطات محافظة الأقصر، أعمالها في نظافة شوارع المدن والقرى، وتعقيمها، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة الوباء.





وقاد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات على طريق المسار السياحي، وقرى الحبيل والبغدادي والروافعة، مما أسفر عن رفع 23 طنا من المخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





كما واصلت الوحدة المحلية، أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشئات الحكومية، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وشارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، ومدير النظافه طه أبو القاسم وعمال مجلس المدينة، ومحمد إبراهيم رئيس قرية الحبيل، ومصطفى علي رئيس قرية البغدادى، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعة.



