تعقيم وتطهير شوارع الأقصر لمجابهة كورونا (صور)

السبت 13/يونيو/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
تواصل سلطات محافظة الأقصر، أعمالها في نظافة شوارع المدن والقرى، وتعقيمها، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة الوباء.

وقاد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات على طريق المسار السياحي، وقرى الحبيل والبغدادي والروافعة، مما أسفر عن رفع 23 طنا من المخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية، أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشئات الحكومية، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الحملة سكرتير المدينة جمال مرعزى، ومدير النظافه طه أبو القاسم وعمال مجلس المدينة، ومحمد إبراهيم رئيس قرية الحبيل، ومصطفى علي رئيس قرية البغدادى، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعة.

تسجيل 1577 إصابة جديدة بكورونا.. و45 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تعقيم وتطهير شوارع الأقصر لمجابهة كورونا (صور)
تعقيم وتطهير شوارع الأقصر لمجابهة كورونا (صور)
تعقيم وتطهير شوارع الأقصر لمجابهة كورونا (صور)
تعقيم وتطهير شوارع الأقصر لمجابهة كورونا (صور)
تعقيم وتطهير شوارع الأقصر لمجابهة كورونا (صور)
تعقيم وتطهير شوارع الأقصر لمجابهة كورونا (صور)

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