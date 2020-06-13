رد قوي من الأنبا رافائيل على أزمة الإساءة له من مجلة قومية

السبت 13/يونيو/2020 - 03:40 م
الأسقف العام
الأسقف العام
علق الأنبا روفائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، على الغلاف الخاص بمجلة روزاليوسف، بسبب الإساءة له كرمز ديني من أعضاء المجمع المقدس قائلًا: إنني تعلمت أن أحول الصالبين إلى كارزين؛ ألم تعمل ذلك مع لينجينوس قائد المئة، ومع كثيرين ممَنْ قالوا: اصلِبهُ! اصلِبهُ! (لو 21:2)، دَمُهُ علَينا وعلَى أولادِنا" (مت 25:27).

وجاء ذلك ردًا منه على الإساءة التي تعرض لها من قبل غلاف مجلة روزاليوسف، إشارةً إلى تعليم السيد المسيح وقوله في الكتاب المقدس.

وأضاف "رافائيل" في تدوينه له، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لكنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أنه وبعد 50 يومًا من جحودهم، لافتًا إلى الأية المقدسة التي تقول: "نُخِسوا في قُلوبِهِمْ، وقالوا لبُطرُسَ ولسائرِ الرُّسُلِ: ماذا نَصنَعُ أيُّها الرجالُ الإخوَةُ؟" (أع 37:2)، واعتَمَدوا، وانضَمَّ في ذلكَ اليومِ نَحوُ ثَلاثَةِ آلافِ نَفسٍ" (أع 41:2).

وتابع "أتخيل لو أنك منتقم جبار سريع الغضب، وقد قضيت على هؤلاء بالعجلة، لخسرنا بولس ولينجينوس، وجمعًا كثيرًا من المسيحيين.. آه لو أتعلم منك أن أُطيل أناتي على الناس، فيتحولون إلى أصدقاء.. ربي يسوع".

وأكد أن تعاليم السيد المسيح قد علمتني بأن أكسب أعدائي بدلًا من أن أهزمهم، بعد أن كانوا ينصبون لي العداء بلا سبب، قائلًا: "أعطني أن أحب وأن أحتمل الجميع". 

رد الكنيسة

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل، بيانًا رسميًا بتعليمات من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تستنكر فيه "تطاول" مجلة قومية على الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، سكرتير المجمع المقدس السابق.

وقال البيان: "بناءً على توجيهات قداسة البابا تواضروس تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن".

وأضاف، أن هذا "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة، وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك، حفظ الله مصر من كل سوء".
رد قوي من الأنبا رافائيل على أزمة الإساءة له من مجلة قومية
رد قوي من الأنبا رافائيل على أزمة الإساءة له من مجلة قومية

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