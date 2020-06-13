صحيفة مغربية تفجر مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب فايلر على نجم الأهلي
كشفت تقارير صحفية مغربية مفاجأة مدوية بشأن الأسباب الحقيقية وراء رفض رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة وليد أزارو .
ويرفض فايلر عودة أزارو حيث منحه الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن صفوف
القلعة الحمراء في بداية الموسم القادم.
وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن سبب انقلاب فايلر على وليد
أزارو أسباب لا يمكن أن تكون لها علاقة بالساحرة المستديرة، وتدور في إطار غير
معروف.
وكان أزارو خاض تجربة احترافية في الاتفاق السعودي قبل أن يعلن الأخير عن
عودة المهاجم المغربي للأهلي هذا الصيف.
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من جانبه، حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موعد
عودته لقيادة تدريبات الأحمر من جديد خلال الفترة القادمة.
وكان فايلر قد غادر مصر أمس الخميس 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا
لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.
وستستغرق إجازة فايلر في سويسري حوالي أسبوع أو 10 أيام كأقصى تقدير
ثم سيعود بعد ذلك لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.
وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة
القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أكد أنه من المتوقع أن يعود
فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من 15 يونيو
القادم.
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