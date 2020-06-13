أحمد حاتم يكشف كواليس فيلم "مانهاتن كينج"

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كشف الفنان أحمد حاتم، كواليس فيلم "مانهاتن كينج"، من خلال نشر مجموعة صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق أحمد، على الصور قائلًا: "عودة إلى تركيب مانهاتن كينج قريبًا جدًا".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "ليك بصه معينه كدا في افلامك وصورك زي دي كدا تخوف جدا" وأضاف آخر" أهم حاجة الثقة"، وفي السياق ذته تابع آخر قائلًا: "عالمي يا حاتم".





يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم، فيلم "الغسالة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد.