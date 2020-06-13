أحمد حاتم يكشف كواليس فيلم "مانهاتن كينج"
السبت 13/يونيو/2020 - 03:39 م
رشا عادل
كشف الفنان أحمد حاتم، كواليس فيلم "مانهاتن كينج"، من خلال نشر مجموعة صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق أحمد، على الصور قائلًا: "عودة إلى تركيب مانهاتن كينج قريبًا جدًا".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "ليك بصه معينه كدا في افلامك وصورك زي دي كدا تخوف جدا" وأضاف آخر" أهم حاجة الثقة"، وفي السياق ذته تابع آخر قائلًا: "عالمي يا حاتم".
يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم، فيلم "الغسالة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد.
وعلق أحمد، على الصور قائلًا: "عودة إلى تركيب مانهاتن كينج قريبًا جدًا".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "ليك بصه معينه كدا في افلامك وصورك زي دي كدا تخوف جدا" وأضاف آخر" أهم حاجة الثقة"، وفي السياق ذته تابع آخر قائلًا: "عالمي يا حاتم".
يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم، فيلم "الغسالة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد.
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