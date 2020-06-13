وفاة والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

السبت 13/يونيو/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
شُيعت اليوم السبت، جنازة السيدة صوفي بطرس والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، وذلك برفقة زوجته الأستاذة هالة توما، مدير كلية رمسيس الجديدة وعدد محدود جدًّا من العائلة ورعاة الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية رسائل التعزية من خلال وسائل التواصل الإليكتروني. 

الراحلة هي زوجة الراحل القس عزيز توما، ووالدة كل من الاستاذة بشائر توما، والمهندسة فضائل توما، والمحاسب شادي توما، والمهندس رفيق توما. 

يذكر أن المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر قد أصدروا قرارًا في أبريل الماضي بتعليق كافةِ أنشطة الطائفة الإنجيلية في مصر دونَ استثناءٍ، وقصر الجنازاتِ على أسرةِ المتوفَّى فقط، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحينِ استقرارِ الأوضاع.

كان المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ قد اجتمع برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، عبر وسائل التواصلِ الإليكترونيّ.

في بداية الاجتماع ثمَّن المجلس الدور الذي يقوم به الرئيس والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تتخذه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ أولًا. 

كما قرر المجلس الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين قرار فتح دور العبادة.

وفي إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل، قال زكي "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح". 

وفي نهاية الاجتماع قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلاما لشعب مصر والعالم".
وفاة والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
وفاة والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
وفاة والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
وفاة والدة زوجة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الطائفة الانجيلية بوابة الفجر اندريه زكي الفجر

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 4 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا ينقذ نجم برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 10 ساعات

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ نصف ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

صحيفة مغربية تفجر مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب فايلر على نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

02:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم